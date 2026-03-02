Сибига рассказал, сколько украинцев на Ближнем Востоке и есть ли среди них пострадавшие

Положение на Ближнем Востоке после начала совместной операции США и Израиля против Ирана сильно обострилось. Украина работает над обеспечением консульской помощи для наших граждан, оказавшихся в странах, подвергающихся ударам.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал все, что известно об украинцах на Ближнем Востоке.

Есть ли пострадавшие украинцы в государствах Ближнего Востока?

По данным МИД, сейчас в регионе находится около 250 тысяч украинцев, с ними постоянно находятся в контакте представители консульства.

Сибига добавил, что посольства Украины также работают с местными службами, властями стран пребывания и нашими европейскими партнерами.

По состоянию на сейчас, к счастью, нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации с безопасностью,

– отметил министр.

Он также получил официальное заверение от властей ОАЭ в том, что украинские граждане, которые сейчас находятся на территории страны, будут иметь полноценную защиту и необходимую поддержку в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Во время телефонной беседы с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном Сибига также передал слова поддержки и солидарности от Украины к руководству и народу ОАЭ, которые в последнее время испытывают многочисленные "безответственные и агрессивные" атаки со стороны Ирана.

Министр отметил, что совместно с европейскими партнерами украинскому МИД уже удалось организовать эвакуацию части граждан по суше, в частности, переместить их в более безопасные страны, среди которых Египет.

Андрей Сибига обратился ко всем украинцам, которые находятся в странах Ближнего Востока, с призывом строго соблюдать правила безопасности, не игнорировать рекомендации и постоянно следить за актуальными сообщениями от украинских посольств и консульств, а также от местных правоохранительных и чрезвычайных служб.

Обратите внимание! Каждое из посольств в регионе разработало формы для заполнения, чтобы держать оперативную связь с максимальным количеством граждан. С полным перечнем ссылок можете ознакомиться здесь.

Какие страны подвергались атакам со стороны Ирана?