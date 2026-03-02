Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга розповів все, що відомо про українців на Близькому Сході.
Чи є постраждалі українці в державах Близького Сходу?
За даними МЗС, зараз в регіоні перебуває близько 250 тисяч українців, з ними постійно перебувають в контакті представники консульства.
Сибіга додав, що посольства України також працюють з місцевими службами, владами країн перебування та нашими європейськими партнерами.
Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації,
– зауважив міністр.
Він також отримав офіційне запевнення від влади ОАЕ у тому, що українські громадяни, які зараз перебувають на території країни, матимуть повноцінний захист та необхідну підтримку в умовах ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Під час телефонної бесіди з міністром закордонних справ ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном Сибіга також передав слова підтримки та солідарності від України до керівництва й народу ОАЕ, які останнім часом зазнають численних "безвідповідальних та агресивних" атак з боку Ірану.
Міністр зазначив, що спільно з європейськими партнерами українському МЗС уже вдалося організувати евакуацію частини громадян суходолом, зокрема, перемістити їх до безпечніших країн, серед яких Єгипет.
Андрій Сибіга звернувся до всіх українців, які перебувають у країнах Близького Сходу, із закликом суворо дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати рекомендації та постійно стежити за актуальними повідомленнями від українських посольств і консульств, а також від місцевих правоохоронних та надзвичайних служб.
Зауважте! Кожне з посольств у регіоні розробило форми для заповнення, щоб тримати оперативний зв'язок з максимальною кількістю громадян. З повним переліком посилань можете ознайомитися тут.
Які країни зазнавали атак з боку Ірану?
Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю, а також по американських військових об'єктах у кількох країнах Перської затоки. За інформацією іранського державного телебачення, під атаку потрапили: авіабаза Аль-Удейд у Катарі, база Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та штаб П'ятого флоту США в Бахрейні.
Також повідомлялося про перехоплення цілей системами ППО США поблизу Ербіля в Іраку, де розташована американська авіабаза. У Йорданії серйозно постраждала авіабаза Муваффак ас-Салті. Окрім того, ракети влучили по території ОАЕ – в Абу-Дабі загинула одна людина. За деякими даними, вибухи пролунали й у Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.
Також мішенню іранських дронів стала військова база Великої Британії на Кіпрі. Там підіймали літаки через загрозу.