Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга розповів все, що відомо про українців на Близькому Сході.

Цікаво Україна допоможе Близькому Сходу знищувати дрони: Зеленський назвав умову

Чи є постраждалі українці в державах Близького Сходу?

За даними МЗС, зараз в регіоні перебуває близько 250 тисяч українців, з ними постійно перебувають в контакті представники консульства.

Сибіга додав, що посольства України також працюють з місцевими службами, владами країн перебування та нашими європейськими партнерами.

Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації,

– зауважив міністр.

Він також отримав офіційне запевнення від влади ОАЕ у тому, що українські громадяни, які зараз перебувають на території країни, матимуть повноцінний захист та необхідну підтримку в умовах ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Під час телефонної бесіди з міністром закордонних справ ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном Сибіга також передав слова підтримки та солідарності від України до керівництва й народу ОАЕ, які останнім часом зазнають численних "безвідповідальних та агресивних" атак з боку Ірану.

Міністр зазначив, що спільно з європейськими партнерами українському МЗС уже вдалося організувати евакуацію частини громадян суходолом, зокрема, перемістити їх до безпечніших країн, серед яких Єгипет.

Андрій Сибіга звернувся до всіх українців, які перебувають у країнах Близького Сходу, із закликом суворо дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати рекомендації та постійно стежити за актуальними повідомленнями від українських посольств і консульств, а також від місцевих правоохоронних та надзвичайних служб.

Зауважте! Кожне з посольств у регіоні розробило форми для заповнення, щоб тримати оперативний зв'язок з максимальною кількістю громадян. З повним переліком посилань можете ознайомитися тут.

Які країни зазнавали атак з боку Ірану?