Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал все, что известно об украинцах на Ближнем Востоке.
Есть ли пострадавшие украинцы в государствах Ближнего Востока?
По данным МИД, сейчас в регионе находится около 250 тысяч украинцев, с ними постоянно находятся в контакте представители консульства.
Сибига добавил, что посольства Украины также работают с местными службами, властями стран пребывания и нашими европейскими партнерами.
По состоянию на сейчас, к счастью, нет информации о ранениях или гибели граждан Украины в результате ухудшения ситуации с безопасностью,
– отметил министр.
Он также получил официальное заверение от властей ОАЭ в том, что украинские граждане, которые сейчас находятся на территории страны, будут иметь полноценную защиту и необходимую поддержку в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Во время телефонной беседы с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном Сибига также передал слова поддержки и солидарности от Украины к руководству и народу ОАЭ, которые в последнее время испытывают многочисленные "безответственные и агрессивные" атаки со стороны Ирана.
Министр отметил, что совместно с европейскими партнерами украинскому МИД уже удалось организовать эвакуацию части граждан по суше, в частности, переместить их в более безопасные страны, среди которых Египет.
Андрей Сибига обратился ко всем украинцам, которые находятся в странах Ближнего Востока, с призывом строго соблюдать правила безопасности, не игнорировать рекомендации и постоянно следить за актуальными сообщениями от украинских посольств и консульств, а также от местных правоохранительных и чрезвычайных служб.
Обратите внимание! Каждое из посольств в регионе разработало формы для заполнения, чтобы держать оперативную связь с максимальным количеством граждан. С полным перечнем ссылок можете ознакомиться здесь.
Какие страны подвергались атакам со стороны Ирана?
Иран нанес ракетные удары по Израилю, а также по американским военным объектам в нескольких странах Персидского залива. По информации иранского государственного телевидения, под атаку попали: авиабаза Аль-Удейд в Катаре, база Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ и штаб Пятого флота США в Бахрейне.
Также сообщалось о перехвате целей системами ПВО США вблизи Эрбиля в Ираке, где расположена американская авиабаза. В Иордании серьезно пострадала авиабаза Муваффак ас-Салти. Кроме того, ракеты попали по территории ОАЭ – в Абу-Даби погиб один человек. По некоторым данным, взрывы прогремели и в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Также мишенью иранских дронов стала военная база Великобритании на Кипре. Там поднимали самолеты из-за угрозы.