Украинцы начали массово получать фейковые судебные повестки
Источник:Киевский апелляционный суд
В Украине зафиксировали случаи рассылки фейковых вызовов в суд. Сообщение якобы поступают от Киевского апелляционного суда и содержат компьютерные вирусы.
Злоумышленники используют электронную почту, адрес которой почти идентичен ящику суда.
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Какова цель рассылки
Те, кто осуществляют фейковую рассылку, незаконно используют логотип и наименование апелляционного суда.
В спам-рассылке содержится вложение, которое инфицирует операционную систему компьютера. Это может привести к потере персональных данных или поломки устройства.
Сейчас Киевский апелляционный суд планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования этого дела.
Как избежать мошенников
Апелляционный суд призывает не открывать вложения в письмах, получение которых не ожидали. Также обращайте внимание на то, кто прислал вам письмо.Важно! Единственный официальный адрес Киевского апелляционного суда, с которого могут поступать сообщения, – inbox@kia.court.gov.ua.