Украинцы нанесли сокрушительный удар оккупантам под Мариуполем: среди трофеев – танки
Украинские силы в который раз дали отпор оркам в борьбе за независимую Украину. На этот раз удалось уничтожить оккупантов под Мариуполем.
Кроме потерь живой силы, техника и вооружение оккупантов теперь перешли в распоряжение ВСУ. Об этом сообщил Мариупольский городской совет на своей официальной странице в телеграмме.
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Вооруженные силы Украины передали видео, где видно, как украинские военные показывают добытые трофеи. В частности, на кадрах – РПГ и, по меньшей мере, один танк оккупанта.
Украинцы нанесли сокрушительный удар российским фашистам под Мариуполем. Сообщают о большом количестве трофеев, включая танки. Азов, выжигай оккупантов! Отомсти за мирных мариупольцев,
– говорится в сообщении Мариупольского городского совета.
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