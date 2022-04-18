Украинцы не будут иметь дополнительных выходных в апреле и мае из-за войны

В 2022 году 25 апреля, 2 мая и 9 мая не будут выходными днями. Об этом сообщила Государственная служба по вопросам труда.

Известно, что в Украине если праздничный или нерабочий день совпадал с выходным, то обычно его переносили на следующий день.

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Соответственно весной 2022 года выходными днями должны были быть – понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день).

"Однако согласно статье 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ касательно определения праздничных и нерабочих дней", – сообщили в Гоструде.

Там объяснили, что 25 апреля, 2 мая и 9 мая будут обычными рабочими днями, работа в которые оплачивается в обычном порядке.

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Відомо, що в Україні, якщо святковий чи неробочий день співпадав з вихідним, то зазвичай його переносили на наступний день.

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Відповідно навесні 2022 року мають вихідними днями мали б бути – понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) та 9 травня (святковий день).

"Однак згідно зі статтею 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", встановлено інші правила, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових та неробочих днів", – повідомили у Держпраці.

Там пояснили, що 25 квітня, 2 травня та 9 травня – будуть звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку.

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