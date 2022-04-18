Відомо, що в Україні, якщо святковий чи неробочий день співпадав з вихідним, то зазвичай його переносили на наступний день.

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Відповідно навесні 2022 року вихідними днями мали б бути – понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) та 9 травня (святковий день).

"Однак згідно зі статтею 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", встановлено інші правила, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових та неробочих днів", – повідомили у Держпраці.

Там пояснили, що 25 квітня, 2 травня та 9 травня – будуть звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку.

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