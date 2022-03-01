Украинцы не одни: Литва объединилась с Польшей и продолжает помогать
В Литве продолжает свою работу Национальный координационный центр поддержки волонтеров "Сильные вместе". Волонтеры собрали тысячи автомобилей для перевозок и открыли специальную телефонную линию.
В Литве продолжает свою работу Национальный координационный центр поддержки волонтеров "Сильные вместе". Волонтеры собрали тысячи автомобилей для перевозок и открыли специальную телефонную линию.
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Жилье и помощь на границе
Пока известно, что наибольшее скопление беженцев из Украины на польской границе. В Люблине уже существует общая "Сильные вместе" и представительство Литовского Красного Креста для координации потоков беженцев от войны.Горячая линия для тех, кто готовится к переезду в Литву из Украины и Беларуси (работает с 8:00-22:00) +370 526 40 200
Как рассказали сайту 24 канала активисты, также работает телефонная линия 1827 "Сильные вместе".
Еще одно видео поддержки:
"Мы уже готовы принять 25 тысяч беженцев от войны с Украиной. 6000 квартир и домов ждут вас. У нас 4000 автомобилей, в том числе сотни автобусов и маршруток. 315 украинских семей уже поселились или едут домой", – поделились волонтеры.Подробная инструкция для тех, кто хочет прибыть в Литву – доступна здесь .
Поддержка от всего народа
Звезды Литвы, общественные деятели, политики, жители разных городов – все вовлечены и помогают.
"Дорогие братья и сестры, мы с вами всем сердцем. Мы были и будем. Мы сделаем все возможное, чтобы выдержать эту страшную и несправедливую войну. Слава Украина!" – выразили в видео поддержку украинцев одни из известнейших представителей культуры и спорта Литвы.
Смотрите пронзительный ролик с песней о боли войны – видео: