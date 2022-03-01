Украинцы не одни: Литва объединилась с Польшей и продолжает помогать

В Литве продолжает свою работу Национальный координационный центр поддержки волонтеров "Сильные вместе". Волонтеры собрали тысячи автомобилей для перевозок и открыли специальную телефонную линию.

В Литве продолжает свою работу Национальный координационный центр поддержки волонтеров "Сильные вместе". Волонтеры собрали тысячи автомобилей для перевозок и открыли специальную телефонную линию.

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Жилье и помощь на границе

Пока известно, что наибольшее скопление беженцев из Украины на польской границе. В Люблине уже существует общая "Сильные вместе" и представительство Литовского Красного Креста для координации потоков беженцев от войны.

Горячая линия для тех, кто готовится к переезду в Литву из Украины и Беларуси (работает с 8:00-22:00)

Как рассказали сайту 24 канала активисты, также работает телефонная линия 1827 "Сильные вместе".

Еще одно видео поддержки:

"Мы уже готовы принять 25 тысяч беженцев от войны с Украиной. 6000 квартир и домов ждут вас. У нас 4000 автомобилей, в том числе сотни автобусов и маршруток. 315 украинских семей уже поселились или едут домой", – поделились волонтеры.

Поддержка от всего народа

Подробная инструкция для тех, кто хочет прибыть в Литву – доступна здесь

Звезды Литвы, общественные деятели, политики, жители разных городов – все вовлечены и помогают.

"Дорогие братья и сестры, мы с вами всем сердцем. Мы были и будем. Мы сделаем все возможное, чтобы выдержать эту страшную и несправедливую войну. Слава Украина!" – выразили в видео поддержку украинцев одни из известнейших представителей культуры и спорта Литвы.

Смотрите пронзительный ролик с песней о боли войны – видео: