У Литві продовжує свою роботу Національний координаційний центр підтримки волонтерів "Сильні разом". Волонтери зібрали тисячі авто для перевезень та відкрили спеціальну телефонну лінію.
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Житло та допомога на кордоні
Наразі відомо, що найбільше скупчення біженців з України на польському кордоні. У Любліні вже існує спільна "Сильні разом" та представництво Литовського Червоного Хреста для координації потоків біженців від війни.
Як розказали сайту 24 каналу активісти, також працює телефонна лінія 1827 "Сильні разом".
Ще одне відео підтримки:
"Ми вже готові прийняти 25 тис. біженців від війни з України. 6000 квартир і будинків чекають на вас. У нас 4000 автомобілів, у тому числі сотні автобусів і маршруток. 315 українських сімей вже оселилися або їдуть додому", – поділилися волонтери.
Підтримка від усього народу
Зірки Литви, громадські діячі, політики, мешканці різних міст – всі задіяні до допомги.
"Дорогі брати і сестри, ми з вами всім серцем. Ми були і будемо. Ми зробимо все можливе, щоб витримати цю страшну і несправедливу війну. Слава Україна!" – висловили у відео підтримку українців одні з найвідоміших представників культури та спорту Литви.
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