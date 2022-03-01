У Литві продовжує свою роботу Національний координаційний центр підтримки волонтерів "Сильні разом". Волонтери зібрали тисячі авто для перевезень та відкрили спеціальну телефонну лінію.

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Житло та допомога на кордоні

Наразі відомо, що найбільше скупчення біженців з України на польському кордоні. У Любліні вже існує спільна "Сильні разом" та представництво Литовського Червоного Хреста для координації потоків біженців від війни.

Гаряча лінія для тих, хто готується до переїзду до Литви з України та Білорусі (працює з 8:00-22:00) +370 526 40 200

Як розказали сайту 24 каналу активісти, також працює телефонна лінія 1827 "Сильні разом".

Ще одне відео підтримки:

"Ми вже готові прийняти 25 тис. біженців від війни з України. 6000 квартир і будинків чекають на вас. У нас 4000 автомобілів, у тому числі сотні автобусів і маршруток. 315 українських сімей вже оселилися або їдуть додому", – поділилися волонтери.

Детальна інструкція для тих, хто хоче прибути до Литви – доступна тут.

Підтримка від усього народу

Зірки Литви, громадські діячі, політики, мешканці різних міст – всі задіяні до допомги.

"Дорогі брати і сестри, ми з вами всім серцем. Ми були і будемо. Ми зробимо все можливе, щоб витримати цю страшну і несправедливу війну. Слава Україна!" – висловили у відео підтримку українців одні з найвідоміших представників культури та спорту Литви.

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