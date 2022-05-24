Украинцы не согласны уступать территории в обмен на скорое завершение войны: интересный опрос

Идут 90 сутки героического противостояния Украины российским захватчикам. Убедительное большинство украинцев не готово идти на территориальные уступки для скорейшего окончания войны.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный по телефонному интервью в период с 13 по 18 мая. Так, 82% украинских респондентов не согласны отдавать России никаких территорий в пределах международно признанных границ Украины в обмен на скорейшее окончание боевых действий.

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Для большинства украинцев территориальные уступки недопустимы

В описании к результатам опроса КМИС говорится, что в западной печати до сих пор можно проследить определенный призыв к "территориальным уступкам" со стороны Украины в обмен на условный "мир" с Россией. Поэтому в институте социологии решили провести опрос, чтобы узнать, что об этом думают украинцы.

В опросе приняли участие 2 000 совершеннолетних граждан Украины, которые на момент проведения телефонных интервью находились в пределах территорий, которые контролировались украинскими властями до 24 февраля 2022 (т.е. кроме жителей квазиреспублик "Л/ДНР" и полуострова Крым, а также тех, кто после 24 февраля уехал за границу).

По результатам опроса, в целом по Украине результаты таковы :

82% респондентов против любых территориальных уступок в обмен на "скорый мир";

10% предполагают, что Украина может "отказаться от некоторых своих территорий" с целью скорейшего достижения мира и сохранения независимости;

8% указали, что им затруднились ответить на этот вопрос.

Отмечается, что во всех регионах Украины большинство населения высказалось против любых территориальных уступок. Даже на Востоке, где сейчас ведутся интенсивные боевые действия, 68% не согласны отдавать России никаких территорий (готовы на это уйти 19%).

А вот на Юге 83% респондентов категорически не хотят отдавать России ни одного клочка украинской земли (предполагают такой вариант только 9%).

Интересно, что среди респондентов, находящихся на временно оккупированных территориях, 77% высказались против любых территориальных уступок (предполагают такой вариант 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля уехал с оккупированных территорий, показатель "против" достигает 82% (поддерживают уступки только 5% таких респондентов).

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