Опросили две тысячи человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрос проводился с 12 по 13 февраля.
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Украинцы оценили, помогли ли Украине визиты международных лидеров
Половина украинцев уверена, что последние визиты международных лидеров в Украину идут на пользу стране, еще четверть считают, что это никак не влияет. В то же время только 17% думают, что такие визиты, скорее, вредят Украине.
– говорится в результатах опроса.
Более того, украинцы оценили, защищают ли иностранные партнеры интересы Украины. В частности, согласно опросу:
- 60% считают, что США и Великобритания в переговорах по Донбассу защищают интересы Украины, 25% лиц – что страны имеют нейтральную позицию;
- 55% опрошенных уверены, что ОБСЕ в переговорном процессе занимает нейтральную позицию, 28% – защищает интересы Украины, 5% – защищает интересы России;
- 58% опрошенных считают, что у Франции нейтральная позиция, 26% – защищает интересы Украины, 8% – защищает интересы России;
- 69% – у Германии нейтральная позиция, 13% – защищает интересы Украины, 13% – защищает интересы России.
”67% опрошенных отметили, что поверхностно знакомы с содержанием минских соглашений, и только 12% – очень хорошо знают их содержание”, – говорится в опросе. Добавили, что каждый пятый вообще не знаком с содержанием соглашений. Однако этот показатель снизился за последние 4 года – с 39% до 21%.
Кстати, временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что США, партнеры и союзники делают все, чтобы поощрить президента Путина избрать путь дипломатии.
Кратко о визитах международных лидеров в Украину
- В начале 2022 года Украину посетили известные международные лидеры. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что есть шансы, что дипломатия добьется успеха. Ведь у Украины есть беспрецедентный уровень поддержки мировых партнеров.
- В частности, в начале февраля 2022 года Украину посетили министры иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, Словакии Иван Корчок и Чехии Ян Липавский.
- Также в Киеве побывали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Турции Реджеп Эрдоган, глава МИД Германии и канцлер страны Анналена Бербок и Олаф Шольц.
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