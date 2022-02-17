Опросили две тысячи человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрос проводился с 12 по 13 февраля.

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Украинцы оценили, помогли ли Украине визиты международных лидеров

Половина украинцев уверена, что последние визиты международных лидеров в Украину идут на пользу стране, еще четверть считают, что это никак не влияет. В то же время только 17% думают, что такие визиты, скорее, вредят Украине.

– говорится в результатах опроса.

Более того, украинцы оценили, защищают ли иностранные партнеры интересы Украины. В частности, согласно опросу:

60% считают, что США и Великобритания в переговорах по Донбассу защищают интересы Украины, 25% лиц – что страны имеют нейтральную позицию;

55% опрошенных уверены, что ОБСЕ в переговорном процессе занимает нейтральную позицию, 28% – защищает интересы Украины, 5% – защищает интересы России;

58% опрошенных считают, что у Франции нейтральная позиция, 26% – защищает интересы Украины, 8% – защищает интересы России;

69% – у Германии нейтральная позиция, 13% – защищает интересы Украины, 13% – защищает интересы России.

”67% опрошенных отметили, что поверхностно знакомы с содержанием минских соглашений, и только 12% – очень хорошо знают их содержание”, – говорится в опросе. Добавили, что каждый пятый вообще не знаком с содержанием соглашений. Однако этот показатель снизился за последние 4 года – с 39% до 21%.

Обратите внимание! Аудитория опроса – население Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 12 – 13 февраля 2022 года.

Кстати, временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что США, партнеры и союзники делают все, чтобы поощрить президента Путина избрать путь дипломатии.

Кратко о визитах международных лидеров в Украину

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