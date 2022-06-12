С 2016 года я время от времени вспоминаю в своих материалах, что британское издание Independent – ​​никакое не британское, а помойка российских спецслужб, используемая для распространения российских ИПСО в западной среде.

Зависимый "независимый"

Independent 30 лет назад был неким журналистским монолитом с характером, когда у его истоков еще стояли выходцы из The Daily Telegraph Андреас Смит, Стивен Гловер и Мэтью Симондс.

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Но кто сейчас руководит этим изданием и формирует его информационную политику? Семейство Лебедевых – Александр и его сын Евгений.

Московские "уши"

Александра Лебедева, владеющего Independent с марта 2010 года, знают многие. Российский бизнесмен, доросший до статуса олигарха, политик – одиозный и "громкий", но, главное – еще и членом Совета по внешней и оборонной политике РФ.

Евгений Лебедев, обласканный судьбой бизнесмен, по странному обстоятельству являющийся сыном подполковника Первого главного управления КГБ СССР Александра Лебедева.

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Я не понимаю, почему об этом знаю я и почему эти факты не вызывают у меня доверия к материалам Independent, но не знают наши украинские журналисты, жадно интегрирующие российские ИПСО в наше информационное пространство?

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