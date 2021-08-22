Украинцы относятся к ЛГБТ значительно хуже, чем к атеистам

Украинцы призывают быть добрыми, но их терпимость и толерантность находится не на высоком уровне. Именно поэтому почти 50% опрошенных негативно относятся к ЛГБТ-сообществу и чайлдфри.

Об этом говорится в свежем опросе социологической группы "Рейтинг". Согласно его результатам, атеисты испытывают меньшие проявления нетолерантности, чем представители ЛГБТ.

Важно Молодежь чаще всего чувствует радость и гордость за себя и Украину

Исследование показало, что с негативным отношением к себе чаще всего сталкиваются:

47% – ЛГБТ-сообщество;

42% – люди, которые решили не иметь детей;

28% – атеисты.

Молодые женщины 16-24 лет создали отдельный тренд по уровню высокой толерантности – из них треть относится положительно к ЛГБТ и чайлдфри, при том что в среди юношей этого же возраста таких втрое меньше,

– отметили исследователи.



Отношение к представителям ЛГБТ, чайлдфри и атеистов / Фото социологической группы "Рейтинг"

В целом же, так называемое поколение независимости оказалось самым толерантным, особенно люди 16-24 лет. Ко всем трем категориям их отношения:

60-70% – скорее нейтральное,

20% – положительное,

до 20% – отрицательное.

Интересно, что уровень толерантности с возрастом снижается и достигает самого низкого уровня в самом старшем возрасте (61+).

Географическое расположение респондентов

Среди регионов наиболее толерантным является Киев. А вот Восток и Запад схожи в своем консерватизме. Разница лишь в том, что запад менее толерантен к неверующим, а Донбасс – к ЛГБТ-сообществу.



Как меняется мнение в зависимости от регионов / Фото социологической группы "Рейтинг"

Политические предпочтения

Больше всего не воспринимают прозападные ценности избиратели Юрия Бойко и Евгения Мураева. В то же время избиратели Владимира Зеленского вместе с избирателями Петра Порошенко относительно толерантнее ко всем категориям (среди них преобладает нейтральное отношение).