Украинцы подали более 4 миллионов заявок на єПідтримку: до финиша программы три дня
29 марта 2022 , 19:14Читати новину українською
Источник:Михаил Федоров
Украинцы подали уже 4,4 миллиона заявок на выплату 6,5 тысяч гривен по єПідтримке. Программа будет действовать еще три дня – до 31 марта.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он уточнил, что украинцы уже получили более 22 миллиардов гривен с поддержкой.
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Уже около 3,3 миллионов украинцев получили свои 6,5 тысячи гривен. Их разрешили тратить без всяких ограничений: можно переводить на другие банковские карты или же снять в банкомате.
Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия, – добавил Михаил Федоров.
Как можно получить помощь с єПідтримки
- Авторизируйтесь в "Дия". Выберите услугу єПідтримка.
- Нажмите "Отримати допомогу"
- Ждите зачисления средств.
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