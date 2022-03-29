Украинцы подали более 4 миллионов заявок на єПідтримку: до финиша программы три дня

29 марта 2022 , 19:14
Читати новину українською

Источник:

Михаил Федоров

Украинцы подали уже 4,4 миллиона заявок на выплату 6,5 тысяч гривен по єПідтримке. Программа будет действовать еще три дня – до 31 марта.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он уточнил, что украинцы уже получили более 22 миллиардов гривен с поддержкой.

Важно Зеленский анонсировал новую программу поддержки переселенцам

Уже около 3,3 миллионов украинцев получили свои 6,5 тысячи гривен. Их разрешили тратить без всяких ограничений: можно переводить на другие банковские карты или же снять в банкомате.

Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия, – добавил Михаил Федоров.

Как можно получить помощь с єПідтримки

  • Авторизируйтесь в "Дия". Выберите услугу єПідтримка.
  • Нажмите "Отримати допомогу"
  • Ждите зачисления средств.

Вас может заинтересовать – сколько граждан верит в победу Украины: смотрите видео

 

Автор: Петро Синєокий