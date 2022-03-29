Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він уточнив, що українці вже отримали понад 22 мільярди гривень з єПідтримки.
Важливо Зеленський анонсував нову програму підтримки переселенцям
Вже близько 3,3 мільйона українців отримали свої 6,5 тисяч гривень. Їх дозволили витрачати без жодних обмежень: можна переказувати на інші банківські картки або ж зняти у банкоматі.
Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії, – додав Михайло Федоров.
Як можна отримати допомогу з єПідтримки
- Авторизуйтеся в Дії. Оберіть послугу єПідтримка.
- Натисніть "Отримати допомогу"
- Чекайте на зарахування коштів.
Вас може зацікавити – скільки громадян вірить у перемогу України: дивіться відео