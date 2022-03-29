Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він уточнив, що українці вже отримали понад 22 мільярди гривень з єПідтримки.

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Вже близько 3,3 мільйона українців отримали свої 6,5 тисяч гривень. Їх дозволили витрачати без жодних обмежень: можна переказувати на інші банківські картки або ж зняти у банкоматі.

Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії, – додав Михайло Федоров.

Як можна отримати допомогу з єПідтримки

Авторизуйтеся в Дії. Оберіть послугу єПідтримка.

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Чекайте на зарахування коштів.

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