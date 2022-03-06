"Украинцы построены по-другому": мировые компании об ІТ-шниках, работающих из бомбоубежищ
Источник:CNBC
Украина является домом для около 200 тысяч разработчиков, многие из которых работают на иностранные компании. Несмотря на вторжение России и постоянные обстрелы, украинцы продолжают работать.
Днем они защищают свое государство: вступают в ряды теробороны, волонтерят, сражаются на информационном фронте. А по ночам наверстывают свою работу, иногда делая это из укрытия. Это вызывает большой восторг у европейских и американских компаний, на которые работают наши украинцы.
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Так, наши команды работают из чертовой подземной парковки в Харькове под интенсивным обстрелом. Удивительные люди. Конечно, мы сказали им, что не нужно работать. Нужно только сказать нам, как мы можем помочь, кроме как послать деньги и помочь с предоставлением визы,
– сказал Логан Бендер, финансовый директор ІТ-компании в Сан-Франциско.
Эрик Ховаджим, основатель букмекерской платформы Pogbet, рассказал, что ведущий фронтенд-разработчик переехал во Львов и оттуда продолжит работать, одновременно помогая бороться против врага.
Эти украинцы построены по-другому. Им не нужна вооруженная охрана. Эти люди – собственная вооруженная охрана,
– сказал Ховаджим.
Тяжело работать, когда в стране война
Один из украинских разработчиков анонимно рассказал, что очень трудно сосредоточиться на работе, когда в его стране происходят такие вещи. Но он благодарит весь мир за поддержку.
Сейчас каждый в моей стране работает ради одной цели. Каждый человек в моей стране борется, каждый помогает друг другу,
– сказал разработчик.
Некоторые разработчики используют свои навыки, чтобы быть полезными в борьбе против агрессора. Сотрудники агентства цифрового маркетинга в Киеве помогают осуществлять кибератаки против российских организаций в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины. Телеграм-канал, посвященный краудсорсингу программистов для осуществления кибератак против России, имеет почти миллион подписчиков.
Днем спасают страну, ночью работают
- Александру Азимионезе, соучредитель молдавского Labs42, рассказал, что его дизайнер из Луцка утром ходит покупать высокопротеиновые продукты для армии, а поздними вечерами работает над логотипами для компании.
- Другой стартап-менеджер рассказал, что его девушка-украинка возвращается в Украину из-за границы, чтобы бороться, и в свободное от борьбы с оккупантами время планирует продолжить работу в своей компании.
- Соучредитель приложения sMiles Даниэль Березовский рассказал, что киевский разработчик в течение дня волонтерит, а вечером пытается закончить свою работу.
- Еще одна компания с офисом в Харькове имеет разработчиков, которые взяли винтовки и присоединились к обороне города, а своих жен и детей эвакуировали ближе к Львову.
Похожие истории по всей Украине. Героизм на всех фронтах
– сказал Березовский.
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