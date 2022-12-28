Одного из четырех украинцев, заблудившихся в горах в Румынии, нашли мертвым

Румынские спасатели 27 декабря обнаружили тело одного из четырех украинцев, заблудившихся в Карпатах. Мужчины в канун Рождества отправились в горы и пересекли государственную границу.

Украинцы потерялись в горах румынского уезда Марамуреш. О гибели одного из туристов рассказал директор Государственной горно-спасательной службы Дан Бенга.

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Тело украинца обнаружили в румынских горах

Тело украинца, заблудившегося в горах, нашел местный житель села Красна-Вишеулуй.

Информация на последнюю минуту, полученная коллегами из Инспекции по чрезвычайным ситуациям и Территориальной инспекции пограничной полиции Сигита. Один из двух украинцев, с которыми не удалось связаться, был найден мертвым местным жителем,

– сообщил Бенга.

Пограничная полиция и горные спасатели 27 декабря возобновили поиски украинцев, которых не удалось спустить с горы из-за сложных погодных условий.

Они находились на крутой вершине на высоте более 1800 метров. Туристы были плохо одеты и снаряжены. Во второй половине дня поиски с помощью вертолета остановили из-за ухудшения видимости.

Украинцы были ранены. Один из мужчин имел многочисленные переломы, черепно-мозговую травму и кровотечение. В последний раз с ним удалось связаться по телефону в вечер 26 декабря.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга рассказал, что об исчезновении мужчин ГНСУ стало известно от других следовавших с ними лиц. Их обнаружили в горах пограничники Румынии. По его словам, поиски пропавших с привлечением авиации продолжаются.

Шесть граждан Украины горами пересекли госграницу в Румынию днем 24 декабря. Двоих из них нашли в тот же вечер, а еще двоих – 26 декабря.