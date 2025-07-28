Уже стало системой: что делают украинцы, чтобы не воевать в армии оккупанта

"Атеш" рассказали, к каким хитростям прибегают украинцы на оккупированных территориях. Они всеми силами избегают службы в российской армии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Как украинцы избегают службы в российской армии на оккупированных территориях?

Детали привел агент "Атеш" в составе Днепровской флотилии российской армии. Там стали системными случаи самокалечения, чтобы не идти на штурм в Херсонской области.

В конце июня насильно призванный в армию России украинец из Херсонской области умышленно ранил другого военнослужащего – также мобилизованного с оккупированной территории. Причиной таких действий является желание избежать отправки на штурм позиций Сил обороны Украины. Оккупанты заставляют местных выполнять боевые приказы, но даже под дулами автоматов люди находят способ избежать фронта. Такие инциденты перестали быть единичными и уже превратились в систему,

– говорится в заметке.

Партизаны отметили: поддерживают любой способ саботажа, который сохраняет жизнь.

"Если вы служите в армии России – стреляйте себе в ногу, ломайте технику, симулируйте болезнь. Так вы спасете себе жизнь и поможете Украине", – призвали они.

Присоединиться к движению сопротивления можно, написав в телеграм @Ametham_atesh_ua

Гонят на смерть не всех

В Силах обороны рассказали, что на Покровском направлении, где продолжаются наиболее ожесточенные бои, россияне берегут более подготовленных солдат.