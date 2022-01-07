Украинцы пришли под посольство Казахстана, чтобы поддержать протестующих

В Киеве у посольства Казахстана 6 января прошла акция в поддержку протестующих. Украинцы пришли поддержать казахов с плакатами в руках, на которых были написаны разные лозунги.

В частности, на плакатах украинцы написали "Нет – диктатуре, да – солидарности", "Бостандик" и другое. Присутствовавшая на акции полиция не вмешивалась в действия людей.

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Что требовали украинцы

В первую очередь такой акцией люди хотели показать, что поддерживают протестующих в Казахстане.

Украинцы на акции под посольством Казахстана: смотрите видео

В то же время собравшиеся требовали от власти в этой стране, чтобы состоялась ее передача.