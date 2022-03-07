Украинские военные продолжают обезвреживать российских захватчиков. За 12 дней войны ВСУ может похвастаться немалой коллекцией трофеев.

Новые поступления показал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Пополнение вражеской техники

Украинский народ продолжает громить российских оккупантов и захватывать новые трофеи. Вместе победим! Слава Украине!,

– пишут на своей фуйсбук-странице украинские военные.

Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев / Фото Генеральный штаб ВСУ

Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев / Фото Генеральный штаб ВСУ



Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев / Фото Генеральный штаб ВСУ



Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев / Фото Генеральный штаб ВСУ

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