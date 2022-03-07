Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев
7 марта 2022 , 18:16Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские военные продолжают обезвреживать российских захватчиков. За 12 дней войны ВСУ может похвастаться немалой коллекцией трофеев.
Новые поступления показал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Пополнение вражеской техники
Украинский народ продолжает громить российских оккупантов и захватывать новые трофеи. Вместе победим! Слава Украине!,
– пишут на своей фуйсбук-странице украинские военные.
Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев / Фото Генеральный штаб ВСУ
Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев / Фото Генеральный штаб ВСУ
Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев / Фото Генеральный штаб ВСУ
Украинцы продолжают захватывать технику российских оккупантов: фото трофеев / Фото Генеральный штаб ВСУ
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