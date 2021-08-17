Украинцы рассказали, чем обычно завтракают: вкусный опрос

Люди часто жертвуют завтраком, чтобы подольше поспать или не опоздать на работу. Однако полноценная утренняя трапеза влияет не только на организм, но и на производительность в течение дня.

Журналисты 24 канала опросили украинцев, едят ли они утром и что употребляют. Опрос провели на улицах Киева, Винницы, Краматорска, Кропивницкого и Тернополя.

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Самые популярные блюда

Абсолютным лидером среди вкусов украинцев стала овсянка. В тройку по популярности вошел утренний кофе или чай с тостами или печеньем, а также различные виды яичницы и омлетов.

Украинцы предпочитают домашнюю еду. Утром часто едят каши, хлопья с молоком, творог с чем-то, сырники. Около трети опрошенных не едят утром вообще.

Нестандартное меню

Некоторые любят разнообразить блюда. Жительница Кропивницкого добавляет к завтраку кусочек авокадо с черным хлебом. Тернополянка ест блины с сыром и зеленью.

"Очень люблю сало с томатами и луком", – рассказал житель Краматорска.

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