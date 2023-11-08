"Во всем виноваты госслужащие и бизнес": как мы сами прибавляем себе хлопот

Мало нам расколов в обществе, над которыми упорно работают российские спецслужбы, так мы еще добавляем себе хлопот.

Украинцы вешают обидные ярлыки

В последнее время вижу попытки разжечь классовую ненависть к государственным служащим и всем остальным, кто решил часть своей жизни посвятить работе на государство.

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То всех без разбора объявят коррупционерами и потребуют показать, кто сколько наворовал. То навешивают на целую категорию обидные ярлыки. То понапишут, что всех госслужащих нужно расстрелять, ну или хотя бы посадить. То покроют позором каждого, кто готов приобщиться к развитию государственных институтов.

Аналогичные попытки иногда вижу в адрес предпринимателей. Иногда из сообщений кажется, что предприниматели – единственная проблема украинской экономики. Мол, если бы они наконец исчезли, тогда все сразу наладилось и с налогами, и с рабочими местами.

Я надеялся, что классовая ненависть осталась у нас в прошлом вместе с Шариковым и Швондером. Ведь нынешняя молодежь не жила во времена пропаганды марксизма-ленинизма и вряд ли была вынуждена в юности читать труды классиков этого учения. Но, значит, эта штука как-то передается между поколениями. То ли на кухне от бабушки, или еще как-то.

Мне сложно понять, почему в XXI веке нужно объяснять важность предпринимателей для экономики. Точно так же трудно понять атаки на государственную службу, без которой невозможно построить собственное государство – а это значит, что придется жить в чужом.

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Я являюсь предпринимателем, трачу свое время безвозмездно на общественные проекты, определенную часть жизни посвятил реформе государственной службы. Другими словами, ценю и уважаю все три сферы. Возможно, именно поэтому я не понимаю классовой ненависти. Может, стоит регистровым активистам поработать по контракту государственным служащим, а затем попытаться открыть собственный макробизнес (или в обратном порядке). Уверен, это обогатит ценным жизненным опытом.