Українці вішають образливі ярлики

Останнім часом постійно бачу спроби розпалити класову ненависть до державних службовців та всіх інших, хто вирішив частину свого життя присвятити роботі на державу.

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То всіх без розбору оголосять корупціонерами й вимагатимуть показати, хто скільки накрав. То навішають на цілу категорію образливі ярлики. То понаписують, що всіх держслужбовців треба розстріляти, ну або хоча б посадити. То покриють ганьбою кожного, хто готовий долучитися до розбудови державних інституцій.

Аналогічні спроби час від часу бачу на адресу підприємців. Іноді з дописів здається, що підприємці – єдина проблема української економіки. Мовляв, якби вони нарешті зникли, тоді все одразу б налагодилося і з податками, і з робочими місцями.

Я сподівався, що класова ненависть залишилася у нас в минулому разом із Шариковим і Швондером. Адже нинішня молодь не жила в часи пропаганди марксизму-ленінізму й навряд чи була вимушена в юності читати праці класиків цього вчення. Але, виходить, ця штука якось передається між поколіннями. Чи то на кухні від бабусі, чи ще якось.

Мені важко зрозуміти, чому у XXI сторіччі треба пояснювати важливість підприємців для економіки. Так само важко зрозуміти атаки на державну службу, без якої неможливо побудувати власну державу – а це означає, що доведеться жити в чужій.

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Я є підприємцем, витрачаю свій час безоплатно на громадські проєкти, певну частину життя присвятив реформі державної служби. Іншими словами, ціную й поважаю всі три сфери. Можливо, саме тому я не розумію класової ненависті. Може, варто реєстровим активістам попрацювати по контракту державним службовцем, а потім спробувати відкрити власний мікробізнес (або у зворотному порядку). Певен, це збагатить цінним життєвим досвідом.