Украинцы разучились бояться, – Залужный показал мощные кадры с украинскими защитниками

Российская армия ожидала "легкой прогулки" во время полномасштабного вторжения в Украину. Но нет! Вооруженные Силы не дрогнули и устроили настоящий ад оккупантам.

Эффектное видео с украинскими защитниками обнародовал на своей странице в фейсбуке Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

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Украинские военные разрушают миф о так называемой "второй армии мира". Они достойно защищают страну и беспощадно уничтожают российских оккупантов.

Украинцы разучились бояться, – отмечают в видео.

Взгляните на этот эффектный ролик с украинскими военными

Добавим, что несмотря на успехи Вооруженных Сил, украинцев призывают не расслабляться. Враг может перегруппировать войска, чтобы наступать на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

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