"Важно для Украины": главный омбудсмен Турции хочет посетить украинских пленных в России

Огромное количество украинских защитников и защитниц находятся в плену российских захватчиков. Сейчас намерение посетить наших бойцов в России выразил главный омбудсмен Турции.

Ранее неоднократно сообщали об издевательствах российских захватчиков над украинскими военнопленными. Сейчас же Дмитрий Лубинец очевидно нашел решение относительно проверки условий пребывания наших защитников и защитниц, которые находятся в плену России.

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Важный для Украины результат

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец вечером, 5 апреля, сообщил важную новость. Украинский чиновник отметил, что этот важный путь был начат по инициативе нашего государства.

Как Омбудсман, я пригласил Шерефа Малкоча посетить российских военнопленных в Украине, а также осуществить встречу с семьями украинских защитников и гражданских,

– рассказал он.

Сообщается, что отныне главный омбудсмен Турции будет работать над тем, чтобы посетить украинских пленных в России, а также зафиксировать условия их содержания на территории страны-агрессора.

В то же время продолжается урегулирование вопроса о передаче вещей и писем для защитников и защитниц, находящихся в плену российских захватчиков.

"Это очень важно для Украины и мы будем ожидать результат", – добавил Лубинец.

Российские оккупанты издеваются над украинскими военнопленными

Ранее независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине отметила,, что Россия пытает военных и даже гражданских пленных украинцев. В своем докладе Комиссия сосредоточила свое внимание на случаях пыток украинских военнопленных и описала жуткое обращение с ними в нескольких местах лишения свободы на территории России.

Сообщается, что в России пытки над военнопленными совершали члены подразделений "спецназа" Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН), и штатный персонал этой службы, которые являются тюремными охранниками.

Один украинский военнослужащий, которого оккупанты удерживали под стражей и подвергали пыткам в нескольких местах лишения свободы, рассказал о своем опыте пребывания в исправительной колонии в городе Донской Тульской области. Там его постоянно пытали.

Солдат сказал, что в колонии потерял всякую надежду и волю к жизни и пытался покончить с собой, но преступники начали его избивать. После освобождения из плена военнослужащего госпитализировали 36 раз.