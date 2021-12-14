Украинцы считают политику Венгрии на Закарпатье вероятной подготовкой к оккупации и аннексии

Украинцы негативно относятся к политике Венгрии, которая поддерживает свое нацменьшинство на Закарпатье. 41% опрошенных воспринимают такую политику как подготовку к аннексии и оккупации.

Согласно опросу, так считают больше всего жителей на западе Украины. В то же время, молодежь видит меньше враждебности в поведении Венгрии и в основном называет его настоящей поддержкой региона.

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Кто видит враждебность в поведении Венгрии

Больше всего видят враждебность со стороны Венгрии опрошенные, поддерживающие двойное или множественное законодательство со всеми странами, кроме России. Таких украинцев 47%.

Еще такое мнение у тех, кто поддерживает такое введение только со странами бывшего СССР – 46%. Так же считают и противники двойного или множественного гражданства как такового, а это 48%.

Что думают закарпатцы

По информации социологов, жители Закарпатья думают по-другому. Опрос в регионе в августе – сентябре прошлого года показал, что 31,5% респондентов назвали действия Венгрии дружественной помощью венгерскому меньшинству региона. Еще 40% назвали это содействием развитию края при условии того, что венгерское и украинское правительства согласовали действия.

С сентября 2020 по сентябрь 2021 отношение опрошенных закарпатцев к венграм существенно улучшилось. Еще год назад 12% опрошенных хотели бы видеть венгров как членов семьи и еще 28% как друзей или коллег по работе. В 2021 году доля тех, кто хотел бы видеть венгров как членов семьи, выросла до 29%, а как друзей – до 28%.

По мнению социологов, такие показатели свидетельствуют, что сплоченность украинцев в ответ на угрозы растет независимо от национальности.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии

Венгрия начала блокировать заседание Украина – НАТО после того, как в 2017 году в Украине вступил в силу закон "Об образовании". Он определяет, что язык образовательного процесса в учебных заведениях – государственный. В Венгрии заявляли, что этот закон якобы ущемляет права национальных меньшинств.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто на Варшавском форуме безопасности не упомянул о перспективах Украины в НАТО, но прокомментировал эту возможность для Грузии.

27 сентября Венгрия и "Газпром" подписали контракт на 15 лет о поставках газа.

По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО", но для этого необходимо решить спорные вопросы.

Участие в опросе принимали 2003 человека в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности: не более 2,4%.