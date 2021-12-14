Згідно з опитуванням, так вважають найбільше мешканців на заході України. Водночас молоді люди бачать менше ворожості у поведінці Угорщини і в основному називають її справжньою підтримкою регіону.

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Хто вбачає ворожість у поведінці Угорщини

Найбільше бачать ворожість з боку Угорщини опитані, які підтримують подвійне або множинне законодавство з усіма країнами, окрім Росії. Таких українців 47%.

Ще таку думку мають ті, хто підтримує таке запровадження лише з країнами колишнього СРСР – 46%. Так само вважають і противники подвійного або множинного громадянства як такого, а це 48%.

Що думають закарпатці

За інформацією соціологів, мешканці Закарпаття думають інакше. Опитування в регіоні у серпні – вересні минулого року показало, що 31,5% респондентів назвали дії Угорщини дружньою допомогою угорській меншині регіону. Ще 40% назвали це сприянням розвитку краю за умови того, що угорський та український уряди узгодили дії.

З вересня 2020 року по вересень 2021 року ставлення опитаних закарпатців до угорців суттєво покращилось. Ще рік тому 12% опитаних хотіли б бачити угорців як членів родини і ще 28% як друзів чи колег по роботі. У 2021 році частка тих, хто хотів би бачити угорців як членів родини, зросла до 29%, а як друзів – до 28%.

На думку соціологів такі показники свідчать, що згуртованість українців у відповідь на загрози зростає незалежно від національності.

Зверніть увагу! Участь в опитуванні брали 2003 особи віком від 18 років. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності: не більше 2,4 %.

Напруженість у стосунках України та Угорщини