Украинцы считают закрытое небо и дополнительное вооружение необходимой помощью Запада

После начала войны России против Украины, международные партнеры оказывают поддержку нашему государству. Однако украинцы считают необходимыми закрытие неба и предоставление дополнительного вооружения.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг". В общей сложности более 60% украинцев считают, что Запад должен нам оказать именно военную поддержку.

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В Украине 63% граждан считают, что Запад должен нам предоставить именно военную помощь. Другие варианты, такие как санкции или гуманитарная помощь, имеют поддержку менее 10% граждан.

В то же время, среди избравших вариант военной помощи 89% убеждены, что Запад должен закрыть небо над Украиной. Поскольку респонденты могли выбирать несколько вариантов, то еще 49% из избравших военную помощь убеждены, что Запад должен еще и предоставить нам оружие.

Среди вариантов также военная медицина (25%), иностранные добровольцы (23%), оборудование (20%) и шлемы и жилеты (20%).



Какую поддержку должен оказать Украине Запад / Скриншот

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