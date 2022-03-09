Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг". Загалом понад 60% українців вважає, що Захід повинен нам надати саме військову підтримку.

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В Україна 63% громадян вважають, що Захід повинен нам надати саме військову допомогу. Інші варіанти, такі як санкції чи гуманітарна допомога, мають підтримку менше 10% громадян.

Водночас, серед тих, хто обрав варіант військової допомоги, 89% переконані, що Захід повинен закрити небо над Україною. Оскільки респонденти могли обирати кілька варіантів, то ще 49% з тих, хто обрав військову допомогу, переконані, що Захід повинен ще й надати нам зброю.

Також серед варіантів військова медицина (25%), іноземні добровольці (23%), обладнання (20%) та шоломи й жилети (20%).



Яку підтримку має надати Україні Захід / Скриншот

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