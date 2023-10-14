В основном это украинки замужем за палестинцами, – Лубинец о тех, кто застрял в Секторе Газа

Омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в Египет, чтобы помочь застрявшим в Секторе Газа украинцам. Он отметил тех граждан Украины, которые сейчас там застряли.

В эфире телемарафона он описал обобщённый образ украинцев, которые сейчас находятся в Секторе Газа. По его словам, в основном речь идет об украинках, которые вышли замуж за палестинцев.

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Украина работает над возвращением граждан

Обобщенный образ – это наши гражданки Украины, которые вышли замуж за палестинцев, переехали, они проживали на территории Сектора Газа. Понятно, что в семьях появились дети. У кого-то из детей есть документы украинского образца, свидетельство о рождении, у кого-то нет. У кого-то вышел срок украинских паспортов,

– заметил он.

В то же время Дмитрий Лубинец отметил, что МИД работает максимально эффективно. Если удастся приехать в пункт пересечения Рафат между Египтом и Сектором Газа, то помощь получат все нуждающиеся граждане Украины.

Омбудсмен отметил, что не имеет значения, просрочены ли у них документы, или нет. Он подчеркнул, что речь идет о гражданах Украины. И наше государство сделает все, чтобы их эвакуировать.

Ситуация в Секторе Газа критическая

Обратим внимание, что в срочной эвакуации из Сектора Газа нуждаются 243 гражданина Украины.

Это также отметил Дмитрий Лубинец. По его словам, люди в Секторе Газа находятся в постоянной опасности, потому что у них отсутствуют средства к существованию. Следовательно, необходимо наладить последовательность действий ради скорейшего спасения.

Прибыл в Каир, чтобы помочь с налаживанием механизма эвакуации наших граждан из Сектора Газы. Там остаются заблокированными граждане Украины. Ситуация критическая. В настоящее время в срочной эвакуации нуждаются 243 украинца, в том числе женщины и дети,

– написал уполномоченный по правам человека.

Он также добавил, что пограничный пункт пересечения Рафах между Египтом и Сектором Газа остается заблокированным. Именно поэтому президент Украины направил его в Египет, чтобы Лубинец решил этот вопрос.