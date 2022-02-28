Украинцы смогут пересекать на автомобилях западные границы без "зеленой карты"

Границы Польши, Словакии, Венгрии граждане Украины могут пересекать без полисов "Зеленая карта".

В ведомстве отметили, что такие договоренности достигнуты по результатам рабочих встреч представителей Национального банка, Министерства иностранных дел Украины и государственных органов этих стран.

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Такие договоренности достигнуты по результатам рабочих встреч представителей Национального банка, Министерства иностранных дел Украины и государственных органов этих стран,

– говорится в сообщении НБУ.

Сегодня такое решение поддержала и Молдова.

Украинские пограничники также не требуют наличия полиса "Зеленая карта" в соответствии с распоряжениями Министерства иностранных дел Украины.

Решение о пересечении границы без полиса "Зеленая карта" обусловлено введением в Украине военного положения.

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