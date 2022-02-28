Украинцы смогут пересекать на автомобилях западные границы без "зеленой карты"
Источник:Фейсбук НБУ
Границы Польши, Словакии, Венгрии граждане Украины могут пересекать без полисов "Зеленая карта".
В ведомстве отметили, что такие договоренности достигнуты по результатам рабочих встреч представителей Национального банка, Министерства иностранных дел Украины и государственных органов этих стран.
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Такие договоренности достигнуты по результатам рабочих встреч представителей Национального банка, Министерства иностранных дел Украины и государственных органов этих стран,
– говорится в сообщении НБУ.
Сегодня такое решение поддержала и Молдова.
Украинские пограничники также не требуют наличия полиса "Зеленая карта" в соответствии с распоряжениями Министерства иностранных дел Украины.
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