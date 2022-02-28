У відомстві зазначили, що таких домовленостей досягнуто за результатами робочих зустрічей представників Національного банку, Міністерства закордонних справ України та державних органів цих країн.
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Таких домовленостей досягнуто за результатами робочих зустрічей представників Національного банку, Міністерства закордонних справ України та державних органів цих країн,
– йдеться в повідомленні НБУ.
Сьогодні таке рішення підтримала ще й Молдова.
Українські прикордонники також не вимагають наявності полісу "Зелена картка" відповідно до розпоряджень Міністерства закордонних справ України.
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