Украинцы собрали огромную сумму, покупая "Прочную соль": деньги потратят на дроны для ГУР

Украинцам удалось собрать большую сумму на дроны для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Нужную сумму собрали в рамках проекта "Мощь. Украинская каменная".

Вицепремьер Михаил Федоров сообщил, что украинцам удалось собрать более 58 миллионов гривен через UNITED24 на дроны-камикадзе для ГУР. Теперь разведка получит более 2200 беспилотников FPV.

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ГУР МО получит 2200 беспилотников

"Это стало возможным благодаря каждому, кто приобрел свою пачку мощи. А также вкладам наших доноров и бизнеса, больше года непрерывно поддерживающего армию", – написал Федоров.

Он отметил, что в конце проекта Rozetka и Сильпо взяли на себя часть затрат на себестоимость соли. Вторую часть покрыли доноры UNITED24.

Так что каждая гривна сбора (500 гривен с каждой пачки) направляется на дроны-камикадзе. Чтобы все украинские города были освобождены как можно быстрее,

– отметил Федоров.

Вицепремьер сообщил, что более 8 миллионов гривен собрали благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника ГУР Кирилла Буданова.

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