Украинцы собрали огромную сумму, покупая "Прочную соль": деньги потратят на дроны для ГУР
Источник:Михаил Федоров
Украинцам удалось собрать большую сумму на дроны для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Нужную сумму собрали в рамках проекта "Мощь. Украинская каменная".
Вицепремьер Михаил Федоров сообщил, что украинцам удалось собрать более 58 миллионов гривен через UNITED24 на дроны-камикадзе для ГУР. Теперь разведка получит более 2200 беспилотников FPV.
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ГУР МО получит 2200 беспилотников
"Это стало возможным благодаря каждому, кто приобрел свою пачку мощи. А также вкладам наших доноров и бизнеса, больше года непрерывно поддерживающего армию", – написал Федоров.
Он отметил, что в конце проекта Rozetka и Сильпо взяли на себя часть затрат на себестоимость соли. Вторую часть покрыли доноры UNITED24.
Так что каждая гривна сбора (500 гривен с каждой пачки) направляется на дроны-камикадзе. Чтобы все украинские города были освобождены как можно быстрее,
– отметил Федоров.
Вицепремьер сообщил, что более 8 миллионов гривен собрали благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника ГУР Кирилла Буданова.
Кабмин дал старт массовому производству дронов в Украине
- Ранее Михаил Федоров сообщил, что Кабинет министров принял постановление, значительно ускоряющее создание и поставку отечественных дронов на фронт, и создаст условия для стремительного развития украинского милтек.
- По его словам, это "историческое решение, которое может ускорить нашу победу и развить рынок БПЛА в Украине".
- Согласно постановлению, производителям дронов была поднята прибыль на 25%, в отличие от предыдущих 1% на иностранные комплектующие и 30% на собственные товары и услуги.
- Федоров констатировал, что проект Армия дронов из условно волонтерского перерос в масштабную государственную программу поддержки развития отечественного рынка БПЛА.