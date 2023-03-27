Віцепрем'єр Михайло Федоров повідомив, що українцям вдалося зібрати понад 58 мільйонів гривень через UNITED24 на дрони-камікадзе для ГУР. Тепер розвідка отримає понад 2200 безпілотників FPV.

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ГУР МО отримає 2200 безпілотників

"Це стало можливим завдяки кожному, хто придбав свою пачку міці. А також внескам наших донорів та бізнесу, який більше року безупинно підтримує армію", – написав Федоров.

Він зазначив, що наприкінці проєкту Rozetka та "Сільпо" взяли на себе частину витрат на собівартість солі. Другу частину покрили донори UNITED24.

Тож кожна гривня збору (500 гривень з кожної пачки) направляється на дрони-камікадзе. Щоб усі українські міста були звільнені якнайшвидше,

– зазначив Федоров.

Віцепрем'єр повідомив, що понад 8 мільйонів гривень зібрали завдяки розіграшу п'ятьох пачок солі з автографом начальника ГУР Кирила Буданова.

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