Украинцы уничтожили 2 подполковников российской армии

7 марта 2022 , 00:53
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские захватчики продолжают нести потери, однако на этот раз они серьезнее. Нашим воинам удалось ликвидировать двух подполковников вражеской армии.

Уничтоженные подполковники были командиром и заместителем командира отдельных бригад вражеской армии. Нашим военным удалось их ликвидировать.

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Нашим военным удалось уничтожить:

  • Дмитрия Сафронова – командира 61-й отдельной бригады морской пехоты российских войск;
  • Дениса Глебова – заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Автор: Іван Магуряк