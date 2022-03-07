Украинцы уничтожили 2 подполковников российской армии
7 марта 2022 , 00:53Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики продолжают нести потери, однако на этот раз они серьезнее. Нашим воинам удалось ликвидировать двух подполковников вражеской армии.
Уничтоженные подполковники были командиром и заместителем командира отдельных бригад вражеской армии. Нашим военным удалось их ликвидировать.
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Нашим военным удалось уничтожить:
- Дмитрия Сафронова – командира 61-й отдельной бригады морской пехоты российских войск;
- Дениса Глебова – заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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