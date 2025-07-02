Россия развернула кампанию по дискредитации украинской власти среди семей пленных, – Лубинец

Россия обвиняет украинскую власть в нежелании освобождать пленных через телефонные звонки семьям. Омбудсмен подчеркивает необходимость информировать близких защитников об этой информационной кампании.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Российские спецслужбы лично звонят родным украинских военнопленных и обвиняют украинскую власть в якобы нежелании освобождать защитников.

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Родственникам пленных звонят из России

По словам Лубинца, родственникам предлагают написать отдельные обращения к России и США, чтобы таким образом дискредитировать Украину и подорвать доверие к ее руководству.

По нашим данным, эта кампания организована для того, чтобы международные партнеры начали сомневаться в добросовестности украинской власти и различными способами ограничили помощь Украине, ведь высшие должностные лица страны максимально дискредитированы в глазах семей военнопленных и пропавших без вести,

– подчеркнул Лубинец.

Он призвал к усилению информационной работы и максимального информирования семей об этой дезинформационной кампании России, чтобы противодействовать манипуляциям и сохранить поддержку украинских защитников.

Лубинец также подчеркнул важность сохранения доверия между государством и семьями пленных в это критическое для страны время.