"А если бы там был кто-то твой": в Киеве прошла акция в поддержку пленных
- В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных, где собрались семьи пленных и неравнодушные украинцы с плакатами и флагами.
- На акции присутствовали и семьи пропавших без вести, которые выражали боль от неизвестности.
В Киеве в воскресенье, 29 июня, в очередной раз собрались семьи военнопленных воинов и неравнодушные украинцы. Они пытаются привлечь внимание общества, чтобы их родные вернулись как можно быстрее домой.
У российском плену до сих пор остаются военнослужащие, которые не видели свободы уже более трех лет. Как прошла очередная акция в поддержку пленных, смотрите в фоторепортаже 24 Канала.
Смотрите также "Внезапно я услышала фамилию Сова": история дочери, которая на обменах ищет пропавшего отца
Как прошла новая акция в поддержку пленных
Родные пленных воинов призывают украинцев не забывать о них и делать все возможное для их возвращения.
Люди пришли с плакатами, флагами и фотографиями защитников.
Акция в поддержку пленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Особое внимание они обращают на защитников "Азовстали", которые находятся в российском плену еще с 2022 года.
"У пленных с Азовстали гниют раны. У равнодушных – гниют души", – написано на одном из плакатов.
Акция в поддержку военнопленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Участники акции считают, что огласка может ускорить процесс обмена.
Мы их надежда. Будь их голосом,
– пишет на другом плакате.
В Киеве прошла акция в поддержку пленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Пришли и люди, родные которых пропали без вести.
"Пропавшие без вести. Ад неизвестности", – отмечают люди.
Акция в поддержку пленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал