В Польше массово отравились украинцы: в чем причина

В Польше в одном из центров для украинских беженцев отравились более 20 человек. Среди пострадавших – 15 детей от 2 лет.

В польском городе Глухолазы в Опольском воеводстве из-за отравлений госпитализировали более 20 украинских беженцев. Всего отравились 23 человека.

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Какие действия местных властей

Директор больницы, где находятся украинцы, сообщил, что в детском отделении находятся трое пациентов. Еще четверо – в инфекционном.

По его словам, состояние украинцев можно оценить как удовлетворительное. Глава госпиталя подчеркнул, что результатов лабораторных исследований еще нет, но все указывает на классическое пищевое отравление.

Также отмечается, что отравление может носить вирусный характер, поскольку у одного из госпитализированных обнаружили симптомы норовируса. Глава Опольского воеводства рассказал, что образцы пищи, из-за которой могли отравиться украинцы, уже передали в санитарную инспекцию.

В Украине учащаются случаи отравления: что известно

В пятницу, 25 ноября, в гараже частного дома в Одесском районе обнаружили двоих пострадавших без сознания. Медики осмотрели тела двух мужчин в возрасте 14 и 77 лет и констатировали смерть. По словам врачей, подросток и пенсионер скончались за несколько часов до прибытия "скорой".

В Балаклее в результате отравления угарным газом погибла вся семья. Они обогревали квартиру с помощью газовой плиты. В квартире правоохранители обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины и девушек в возрасте 6 и 13 лет. По словам их родственницы, из-за низкой температуры в доме семья решила включить газовые конфорки.

Кроме того, в селе Бобрица в Киевской области семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении. В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу.

Также трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья. Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей – 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

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