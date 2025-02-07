В плен не берут: оккупанты из 155-й бригады подтвердили казни украинских военных

Российские пленные из 155-й бригады морской пехоты рассказали, как обращаются с украинскими пленными. В частности, они подтвердили, что убивают их.

Отметим, что эта бригада знаменита тем, что не берет в плен военных Сил обороны, а убивает их. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Смотрите также Две недели в плену: жителю Курахово удалось сбежать от оккупантов со сломанной ногой

Что рассказали российские пленные

Один из пленных российской 155-й бригады говорит, что слышал истории о том, что украинских военных не берут в плен. Он добавляет, что лично никто не приказывал убивать украинских пленных, но в части ходили слухи об этом.

Военный армии России говорит, что считает это неправильным и отмечает, что, когда только приехал, такой резни не было. Он рассказывает, что пробыл в бригаде всего 2 месяца.

Все нормально было. Никто не бил. Не было такого, чтобы отрезали или резали. Все по факту, четко и аккуратно,

– уверяет россиянин.

Еще один военный 155-й бригады говорит, что военнослужащие действительно обезглавливали и расстреливали украинских пленных. Кроме этого, добавляет, что, когда ходил на задание, ему говорили не брать военных украинской армии в плен.

Однако, отмечает, что командование об этом ничего не говорило и якобы не приказывало убивать пленных, слухи об этом ходили только между солдатами.

Отметим, что российские военные неоднократно казнили украинских пленных. В частности, мониторинговая миссия ООН зафиксировала 79 таких случаев с августа 2024 года.

Более того, солдаты Северной Кореи на Курщине также убивали украинцев, которые хотели сдаться в плен. Вероятно, они прибегали к этому из-за того, что видели гибель своих товарищей.