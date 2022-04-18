Украинцы в США получат специальный статус временной защиты

Андрей Ермак сообщил, что Temporary Protected Status – специальный статус для граждан Украины, находящихся в США, официально введен с 18 апреля.

Глава ОП Ермак сообщил, что соответствующее решение будет внесено в Федеральный реестр уже 19 апреля. Тогда же его обнародуют.

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Должен отметить, что по просьбе украинской стороны, дату на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, перенесли с 1 марта на 11 апреля 2022 года,

– подчеркнул Ермак.

Он отметил, что граждане Украины, которые на 11 апреля физически находятся на территории США, смогут воспользоваться программой. Этот статус позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев.

Кроме того, граждане Украины смогут подать документы на разрешение на трудоустройство.

Ермак поблагодарил американских партнеров, посольство Украины в США и всю украинскую дипломатическую команду за результативную работу.

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