Украинцы все меньше поддерживают вступление в НАТО: результаты исследования

Социологическая группа Рейтинг опубликовала результаты нового исследования, проведенного 30 – 31 марта 2022 года среди украинцев.

Согласно данным, происходит уменьшение уровня поддержки вступления в НАТО.

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Известно, что в первые дни войны поддержка вхождения Украины в Альянс выросла с 62% до 76%, в первую неделю поддержка уменьшилась до 72%.

По состоянию на конец марта только 68% поддерживают вступление в НАТО. Соответственно, цифра падает до довоенных показателей.



Результаты исследования / Фото Социологическая группа Рейтинг

Между тем, растет поддержка вступления в ЕС. В первые дни войны произошел рост с 68 до 86%. А к концу марта – 91%, что в социологической группе Рейтинг назвали "абсолютным рекордом за все годы исследований".

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