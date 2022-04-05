Згідно з даними, відбувається зменшення рівня підтримки вступу до НАТО.

Важливо Не Путіну це вирішувати, – Квін про вступ України в НАТО

Відомо, що в перші дні війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, в перший тиждень підтримка зменшилась до 72%.

Станом вже на кінець березня тільки 68% підтримують вступ до НАТО. Відповідно цифра падає до довоєнних показників.



Результати дослідження / Фото Соціологічна група Рейтинг​



Тим часом зростає підтримка вступу до ЄС. В перші дні війни відбувся ріст з 68 до 86%. А станом на кінець березня – 91%, що у соціологічній групі Рейтинг назвали "абсолютним рекордом за всі роки досліджень".

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