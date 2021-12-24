Украинцы высмеяли слова Путина о создании Украины Лениным

Во время несколько часовой пресс-конференции Владимира Путина прозвучало мнение, что Украину создал Владимир Ленин. Несмотря на очевидный оксюморон, это заявление главы Кремля серьезно порадовало украинцев.

Неудивительно, что уже через несколько часов после пресс-конференции российского президента, сеть взорвалась фотожабами и мемами. 24 канал собрал самые интересные.

Важно Путин заявил, что Украину создал Ленин, но уже после своей смерти

Стоит отметить, что украинцы создавали мемы, подходя к делу со знанием особенностей политических взглядов, провозглашаемых Ильичем, и необратимых деформаций его сознания вследствие хронической болезни.

Памятник Ленину, который "основывает" Украину / Фото "Процишин официальный"

Ленин в шоке не меньше других / Фото Саид Исмагилов

Где-то так и было / Фото "Мемаграм"

Неудобный вопрос / Фото Goni мемасы

Где-то в параллельной вселенной / Фото Алексей Петрович Голобуцкий

Что именно сказал Путин на пресс-конференции

23 декабря глава Кремля провел масштабную пресс-конференцию, в ходе которой подводил итоги года. Один из вопросов, которые там ему задали, касался оккупации украинского Крыма. Путин заявил, что Украину якобы создал Владимир Ленин, когда создавал Советский Союз. Но потом уточнил, что произошло это уже после его смерти. Мол, произошло это "по его принципам".

Кто ее (Украину – 24 канал) создал? Ленин Владимир Ильич, когда создавал СССР. Правда, после его смерти, но по его принципам,

– заявил Путин.

Россия всячески отрицает существование независимой Украины

Как напомнил известный журналист Сергей Руденко в материале DW, начиная с 2014 года, Путин неоднократно публично пытался рассказать свою версию возникновения Украины. Ровно 2 года назад на своей ежегодной пресс-конференции он, ничуть не колеблясь, заявил: украинцев придумал "граф Потоцкий".

В июле 2021 года Путин решил закрепить за собой славу русского историка. Его статья "Об историческом единстве россиян и украинцев", по замыслу, должна убедить внутреннего читателя: Украины никогда не существовало. Мол, вся ее земля и люди, населяющие эту территорию, всегда были испокон веков россиянами.

Но уже через полгода Путин развил идею, сделав еще одно архиважное историческое "открытие": Украину создал Владимир Ленин в 1922 году, когда лидер российского пролетариата объявил о создании СССР.

Зачем это делать

Зачем Путин несет такую ​​историческую чушь об Украине, догадаться нетрудно. Он пытается хоть как-то оправдать агрессивные действия против независимого государства в центре Европы.

Вступать в историческую дискуссию с хозяином Кремля – бессмысленно. Хотя потому, что именно киевский князь Юрий Долгорукий основал Москву. В то время, когда российская столица только начиналась строиться, в древнем Киеве уже стояли храмы и торговые ряды. И "историк" Путин должен об этом знать,

– говорится в материале.

Краткое изложение абсурдной пресс-конференции главы Кремля: смотрите видео