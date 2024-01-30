Украинцы за границей: в Раде предлагают новое условие для консульских услуг военнообязанным

Новая версия законопроекта о мобилизации включает в себя норму о военнообязанных гражданах, которые находятся за пределами Украины. Документ предлагает предоставлять им консульские услуги только при одном условии.

Кабмин обновил законопроект о мобилизации, который должен рассмотреть Верховная Рада. В документе предлагается изменить условие для предоставления части консульских услуг украинским мужчинам в возрасте 18 60 лет, которые находятся за границей.

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При каком условии будут предоставляться услуги

Проект закона предусматривает предоставление украинцам за границей консульских услуг только при наличии военно-учетных документов. Речь идет о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами.

Это касается даже оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта гражданина Украины. Наличие военно-учетных документов и их действительность должен проверять консульский чиновник.

Законопроект предлагает разрешить без этих документов оформление удостоверения на возвращение в Украину, нотариальное оформление наследства и консульские действия в отношении детей, если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства. Кроме этого, согласно законопроекту, военно-учетные документы не потребуются для предоставления консульских услуг тем гражданам Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.