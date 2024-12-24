El Pais рассказало о методах возвращения украинцев из ЕС, в МИД опровергли

Испанская газета El Pais подготовила материал об украинских беженцах за рубежом. Однако в МИД Украины говорят, что не все в статье соответствует действительности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост спикера МИД Георгия Тихого в соцсети Х. Недавно сообщалось и о новации в предоставлении консульских услуг для украинцев за рубежом.

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Что написала El Pais и что ответили в МИД

Газета привела такие данные: с 24 февраля 2022 года за рубежом оказались от 6 до 10 миллионов украинцев. Киев пытается вернуть их домой, в частности, прекращая помощь беженцам и закрывая доступ к консульским услугам для мужчин мобилизационного возраста. Таким образом Украина хочет решить демографические проблемы. Впрочем, война продолжается, поэтому гарантировать безопасность пока нельзя.

Но некоторые возвращаются и сами. Среди причин возвращения – невозможность найти работу в Европе, которая бы соответствовала квалификации, отсутствие чувства принадлежности, престарелые родители и родственники в Украине.

Некоторые утверждения в этом материале являются некорректными. Во-первых, украинское правительство не просит о сокращении помощи, во-вторых, мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам,

– написал Георгий Тихий.

Он подчеркнул: чтобы поощрить добровольное возвращение наших граждан, государство имеет целью создать положительную мотивацию, а не преграды.

Министерство национального единства также отреагировало. "Украина не имеет целью принудительно возвращать своих граждан или создавать искусственные ограничения для украинцев за рубежом, в частности относительно доступа к консульским услугам или отмены социальной помощи. Наша основная цель – создать условия для добровольного возвращения граждан, обеспечив безопасность, экономические возможности, доступ к жилью и социальным услугам", – написали там.

Ведомство заверило, что вместе с МИД продолжит работать над сохранением национальной и культурной идентичности украинцев, находящихся за рубежом.