Процесс идет. Украина везде ищет возможности получить необходимое вооружение. Сейчас принимается большое количество решений. Далее – в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Как мир стал фанатом ВСУ

Часть оружия мы уже получаем. Об этом уже говорят и в публичном пространстве, и также кулуарно.

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Можем констатировать, что мы получаем беспрецедентную военную помощь от мира потому, что мир видит нашу отвагу и силу. Вопрос оружия решается. В том числе – и в отношении истребителей.

Очень важный момент: украинцы защищаются даже эффективнее, чем об этом свидетельствуют классические статистики. В то время, как классическая формула 1:3, то есть на каждого нашего убитого солдата должно умирать трое врагов, у нас даже больше чем четыре на одного. Это говорит о двух ключевых вещах: доблести наших ВСУ, теробороны и населения, высокотехнологичности получаемого нами оружия.

Хитрый план с самолетами и жадными оккупантами

Если говорить отдельно о самолетах, то переговоры в этой части затягиваются. Поляки пытаются укрепить и себя в том числе. Но, я думаю, что Штаты имеют сейчас в запасе еще несколько десятков "Сушек" для Украины – именно они могут быть переданы нам.

"Укроборонпром" сегодня тоже проводит переговоры, и уже несколько самолетов не военного назначения от частных корпораций передали государству Украина.

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Кроме того, сейчас ведется кампания по закупке самолетов на полученные от народных донейтов на армию средства. Мы предлагаем россиянам, которые готовы сдать свои самолеты стоимостью в 40 – 50 – 60 миллионов долларов, отдать их нам, получив взамен миллион долларов денежного вознаграждения лично в руки.

Часть российских пилотов уже задумалась над тем, где провести свою старость: в России, из которой вышли все мировые компании, экономика которой рушится, или, например, получить деньги и уехать жить где-то в Испании. Поэтому, скажем так, работа ведется по всем направлениям. В частности, и нелинейными путями.

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