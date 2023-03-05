Живут в ядерных бункерах: WP о людях, переживших российскую оккупацию на Херсонщине

В деоккупированном поселке Луч, расположенном на границе Николаевской и Херсонской областей, осталось жить только 50 человек. Большинство из них живут в ядерных бункерах времен Холодной войны.

Среди местных жителей – 55-летняя Светлана Гинжул, которая не собирается покидать свой поселок. До войны в Луче проживало 935 человек.

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Как украинцы пережили российскую оккупацию в Херсонской области

Когда захватчики оккупировали поселок Луч, местным жителям пришлось прятаться в бункерах ради безопасности.

Когда снаряды летели над головой, нам здесь было удобно. И теперь мы все еще здесь живем,

– рассказала местная жительница Светлана Гинжул.

Бункер, построенный в 1950-х годах для защиты советских солдат от ядерной войны, ранее имел тяжелую металлическую дверь, двухъярусные кровати и противогазы, но их похитили задолго до российского вторжения. Никто не думал, что это укрытие когда-нибудь понадобится использовать.

В первые месяцы войны из-за холмистой местности Луч был стратегическим местоположением украинских войск. По словам Гинжулы, во время российской оккупации она следила за перемещениями захватчиков и передавала их координаты нашим защитникам.

Ядерный бункер местные жители решили превратить в дом. Гинжул переехала в укрытие с мужем и сыном в августе после того, как ее квартиру разбомбили.

На сегодняшний день 30 из 50 жителей Луча живут под землей в двух атомных бункерах и отдельном подвале. Они провели электричество, построили печь на дровах, чтобы согреваться, и поставили генератор, чтобы качать воду.

Также укрытие обставили кроватями, коврами и разноцветными одеялами.

"Поскольку мы здесь построили этот дом, мы можем жить как нормальные люди. Мне было больно смотреть, как все разрушается", – добавила Гинжул.

Как живут жители поселка Луч / фото The Washington Post

Как выглядит освобожденная Макеевка

В ноябре 2022 года Вооруженные Силы Украины освободили Макеевку на Луганщине. Теперь деоккупированное село разбито и завалено телами российских захватчиков.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обнародовал кадры из освобожденной Макеевки. На улицах нет ни живой души, а в поселке уже почти не осталось ни одного уцелевшего дома.