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      Украинцы, которых освободили из плена оккупантов, отбыли обсервацию

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      Украинцы, освобожденные из плена 16.04.2020, прошли обсервацию 1.05.
      Колишні бранці провели 2 тижні під наглядом лікарів / Фейсбук Павла Кириленка

      Украинцы, которых 16 апреля освободили из плена на оккупированном Донбассе, 1 мая завершили обсервацию. Часть из них вернется домой, остальные будут проходить психологическую и медицинскую реабилитацию.

      Два тижні ексбранці проросійських бойовиків перебували під наглядом лікарів у Святогірську, що на Донеччині. Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

      До теми Обмін полоненими: що відомо про військових та цивільних, яких звільнили

      Двоє з них повертаються додому вже сьогодні, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація – вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах. Витрати, пов'язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава,
      – написав Кириленко.

      Кожному з колишніх полонених провели швидкі тести на коронавірус та два ПЛР-тестування. Результати усіх тестів – негативні.

      Що відомо про звільнення з полону українців у 2020 році

      • Перший обмін полоненими у 2020 році відбувся 16 квітня.
      • У його межах Україна звільнила 20 своїх громадян, але натомість відпустила 14 бойовиків та їхніх прихильників.
      • Списки українців, які повернулися – тут. Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.
      • Всі звільнені мали пройти обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.
      • Четверо бойовиків "ЛНР" відмовилися повертатися на окуповані території.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Оккупированные территории Новости Донецка Обмен пленными Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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