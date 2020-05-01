Украинцы, которых освободили из плена оккупантов, отбыли обсервацию

Украинцы, которых 16 апреля освободили из плена на оккупированном Донбассе, 1 мая завершили обсервацию. Часть из них вернется домой, остальные будут проходить психологическую и медицинскую реабилитацию.

Два тижні ексбранці проросійських бойовиків перебували під наглядом лікарів у Святогірську, що на Донеччині. Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Двоє з них повертаються додому вже сьогодні, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація – вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах. Витрати, пов'язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава,

– написав Кириленко.

Кожному з колишніх полонених провели швидкі тести на коронавірус та два ПЛР-тестування. Результати усіх тестів – негативні.

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