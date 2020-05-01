Українці, яких звільнили з полону окупантів, відбули обсервацію
Українці, яких 16 квітня звільнили з полону на окупованому Донбасі, 1 травня завершили обсервацію. Частина з них повернеться додому, решта проходитимуть психологічну та медичну реабілітацію.
Два тижні ексбранці проросійських бойовиків перебували під наглядом лікарів у Святогірську, що на Донеччині. Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
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Двоє з них повертаються додому вже сьогодні, більшості потрібна психологічна та медична реабілітація – вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах. Витрати, пов'язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава,
– написав Кириленко.
Кожному з колишніх полонених провели швидкі тести на коронавірус та два ПЛР-тестування. Результати усіх тестів – негативні.
Що відомо про звільнення з полону українців у 2020 році
- Перший обмін полоненими у 2020 році відбувся 16 квітня.
- У його межах Україна звільнила 20 своїх громадян, але натомість відпустила 14 бойовиків та їхніх прихильників.
- Списки українців – тут. Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.
- Всі звільнені мали пройти обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.
- Четверо бойовиків "ЛНР" відмовилися повертатися на окуповані території.