Украинцы, которых вернут из плена, останутся на Донбассе на обсервации
Обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками на Донбассе может состояться 16 апреля. Однако все возвращенные украинцы вынуждены будут 14 дней провести в обсервации. За это время они не смогут видеться с родными.
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Громадського" сообщил, что украинцы обязательно сразу пройдут медицинский осмотр.
Обратите внимание Стороны согласовали все детали обмена пленными, который состоится на этой неделе
Врачи уже готовы, они проведут тестирование и осмотр будет касаться на только подозрения на коронавирус, а вообще состояния здоровья,
– пояснил он.
Места для обсервации уже подготовили. Они расположены "на территории области, граничащей с линией столкновения", то есть на Луганщине или в Донецкой области. "Не будет необходимости везти их в Киев, делать длинную сложную дорогу, у них будет короткий путь, но в удобных условиях", – сказал министр.
По словам Резникова, его заместитель уже на месте и ознакомился с местами обсервации, претензий у него нет.
Они получат и одежду, и питание, а также средства связи, чтобы могли общаться со своими родственниками, которые уже ждут их. Но придется набраться терпения – две недели пройти эту необходимую обсервацию,
– подчеркнул он.
Что известно об обмене пленными:
- О новом обмен пленными договорились во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Украина и Россия договорились, что к следующей встрече обменяют пленных по формату всех на всех.
- Трехсторонняя контактная группа еще раньше согласовала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также дату – не позднее Пасхи, то есть 19 апреля.
- В списки, которые подготовили для пасхального обмена пленными, не будут включены крымчане.
- По словам Резинкова, в перечне есть мужчины и женщины, гражданские и военные. Все они граждане Украины.
Обмен пленными до Пасхи: в чем преимущество Украины – читайте по ссылке.
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